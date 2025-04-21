В Беларуси заработал Государственный портал установки зарядных станций.

Его главная задача на уровне бизнеса - предоставить предпринимателям удобный механизм установки зарядных станций, который минимизирует их участие в процессе получения разрешений, согласований, проектирования и строительства, проще говоря, под ключ.

По официальным данным, за 2024 год парк электрокаров в стране вырос почти в 3,5 раза, а к 2030-му ожидается 300 тыс. зеленых авто.