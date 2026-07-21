В БелТПП состоялась встреча с делегацией Арабского парламента

Беларусь и эмират Фуджейра ОАЭ стоят на пороге создания Делового совета. Об этом 21 июля говорили на встрече с делегацией Арабского парламента в БелТПП. Руководитель делегации является и председателем совета директоров Торгово-промышленной палаты эмирата Фуджейра.

На переговорах обсуждали, чтобы он выступил координатором взаимодействия между палатами арабских стран и БелТПП для организации бизнес-миссий.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Мы договорились об участии в выставках, мы договорились об участии сегодня наших партнеров в приезде на "ИННОПРОМ. Беларусь". Мы договорились о том, что белорусский бизнес будет ознакомлен с инфраструктурой портовой Фуджейри".

Мухаммед Ахмед аль-Ямахи, председатель Арабского парламента, председатель совета директоров ТПП Фуджейры: "Мы стремимся к тому, чтобы через Арабский парламент происходило взаимодействие Беларуси со всеми арабскими странами, чтобы это стало основой для заключения в будущем меморандума о взаимопонимании между Белорусской торгово-промышленной палатой и Арабским парламентом, а также странами, которые входят в этот парламент. А это 22 страны. Предполагается, что взаимодействие по линии наших государств будет проходить в различных сферах по всем направлениям, в которых мы видим взаимный интерес для наших государств".