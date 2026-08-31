В Бишкеке дан старт работе совместного белорусско-кыргызского производства трансформаторов

31 августа в Бишкеке подписали документы, символизирующие старт работы совместного белорусско-кыргызского сборочного производства трансформаторов. Это значимый проект по кооперационному сотрудничеству и один из первых именно в производственной сфере.

Технологию ставили с февраля специалисты Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова. Трансформаторная техника в перспективе будет поставляться в национальную энергосистему страны, частично заменив экспорт из России и Китая.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Мы очень довольны тем, как развивается сотрудничество с Кыргызстаном в Республике Беларусь. В прошлом году очень прилично вырос товарооборот. В этом году идет превышение прошлогодних параметров по полугодию уже на 60 %. Радует, что мы приумножаемся такого рода проектами промышленной кооперации. Сегодня состоялся первичный запуск завода по производству наших трансформаторов в Кыргызстане, пусть еще с небольшой локализацией. Это очень хороший пример, как наши государства могут работать, не только создавая какой-то продукт, но и передавая технологии, создавая рабочие места в Кыргызстане".

В перспективе завод перейдет и на производство подстанций. В стране есть необходимость в модернизации оборудования гидро- и тепловых электростанций.