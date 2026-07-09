В ЕАЭС введут авансовые платежи при таможенном оформлении товаров

Усовершенствовать механизмы уплаты таможенных пошлин и налогов планируют в Евразийском экономическом союзе. А именно - разрешить физлицам обеспечивать сборы авансом. Соответствующий проект поправок ЕЭК направила в правительство России.

Такой шаг, по мнению экспертов, позволит сделать более удобными расчеты, устранить нынешние финансовые барьеры, а также снять излишнюю административную нагрузку.

Проектом документа разрешаются авансовые платежи для обеспечения уплаты физлицами таможенных пошлин и налогов на товары для личного пользования и бизнесу для реестрового обеспечения.

Отмечено, что наиболее полезным такой механизм будет тем, кто регулярно сталкивается с таможенными платежами, в том числе людям, которые систематически получают дорогостоящие международные отправления, покупают товары за рубежом сверх беспошлинных норм или оформляют транспорт для личного пользования, когда может понадобиться денежный залог.