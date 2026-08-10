В Гомельской области завершают уборку зеленого гороха

На юго-востоке Беларуси завершают уборку зеленого гороха. В Гомельской области овощную культуру выращивают специализированные предприятия в трех районах - Житковичском, Мозырском, Гомельском.

КСУП "Брилево" - один из самых известных производителей овощей, консервации и заморозки. В августе там убирают гороховые плантации постепенно, в зависимости от степени готовности сортов. В цех консервации свежий овощ должен попасть зрелым, но не переспевшим. Процесс переработки очень специфический: для получения качественного продукта горох необходимо законсервировать или заморозить в течение 4 ч после сбора.

Алексей Муртузалиев, главный агроном КСУП "Брилево":

"Планируем убрать в этом году около 500 т гороха, урожайность около 40 ц. Сразу убирается и в течение часа он должен быть на консервном заводе".

В среднем за сутки цех перерабатывает до 23 т зеленого гороха. Позже производитель перейдет на уборку и замораживание спаржевой фасоли, цветной капусты, брокколи, перца.