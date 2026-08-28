В Гродненской области началась уборка сахарной свеклы

Краткий пересказ от ИИ

Сахарная свекла - одна из ключевых технических культур Гродненской области. Комбинат в Скиделе уже принимает и перерабатывает новый урожай.

Проследили путь сладкого корнеплода от поля до производства.

Сладкий урожай

В СПК "Путришки" сахарная свекла занимает 180 гектаров. К работе здесь приступили раньше обычного - ранние сорта уже достигли нужной зрелости. Урожайностью аграрии довольны: показатели на старте превышают прошлогодние ожидания.

За штурвалом комбайна - Дмитрий Козловский. Шесть сезонов занимается уборкой сахарной свеклы. За это время, говорит механизатор, научился буквально чувствовать поле и технику. Главная задача - убрать урожай аккуратно и без лишней земли.

Дмитрий Козловский

Дмитрий Козловский, механизатор УО СПК "Путришки":

"Стараемся почище копать, чтобы потерь было поменьше. Свекла хорошая, урожайность неплохая, думаю, будет лучше, чем в прошлом году".

Переработка сахарной свеклы

С каждого гектара здесь рассчитывают получить высокий урожай. Погода в нынешнем сезоне благоприятствовала росту корнеплодов. Уборка идет по графику сахарного комбината - выкопанную свеклу практически сразу отправляют на переработку.

Виталий Петюшик, главный агроном УО СПК "Путришки":

"Для сахарной свеклы год хороший: не было жары, влаги хватило, поэтому свекла выросла. Убирать начали раньше, отгрузка началась 22 августа. Урожайность сейчас около 700 центнеров с гектара и, думаю, будет постепенно увеличиваться. Планируем до октября убрать".

С полей свекла отправляется на Скидельский сахарный комбинат. На предприятии за сутки принимают и перерабатывают около 8 тыс. т сладкого корнеплода. И с каждым днем темпы будут увеличиваться.

В сырьевой зоне Скидельского сахарного комбината 18 тыс. гектаров. На предприятие уже поступает сырье из восьми районов области. С начала заготовительной кампании здесь приняли свыше 40 тыс. т корнеплодов. На площадках для хранения сахарной свеклы уже сформирован запас примерно на три дня работы.

Ольга Белко, заместитель генерального директора по сырью ОАО "Скидельский сахарный комбинат":

"В этом году планируем заготовить свыше 1 млн 200 тыс. т сахарной свеклы. Договоры заключены с 53 сельхозорганизациями области и шестью фермерскими хозяйствами. На заготовке задействовано 14 единиц буртоукладочной техники, из них 3 - отечественного производства".

Современные технологии и профессионализм людей

На производстве новый урожай уже превращается в сахар. За этим процессом следит Татьяна Лука. За почти три десятилетия работы на комбинате успела освоить несколько профессий, сейчас Татьяна - аппаратчик центрифуг первого продукта. Именно здесь во многом определяется качество будущего сахара.

Татьяна Лука

Татьяна Лука, аппаратчик центрифуг первого продукта ОАО "Скидельский сахарный комбинат":

"Мы фугуем белый сахар - тот, который потом попадает на стол. Нужно постоянно следить, чтобы он соответствовал всем требованиям: был белым, хорошей кондиции, с нужной цветностью. Сейчас многое модернизировано, работать стало легче, но внимание человека все равно необходимо".

Работа людей на производстве все активнее дополняется современными технологиями. На предприятии завершили одну из крупнейших реконструкций последних лет - модернизацию тепловой схемы. Она позволила одновременно увеличить объемы переработки и снизить расход энергоресурсов.

Сергей Лях, заместитель главного инженера по производству ОАО "Скидельский сахарный комбинат":

"В результате среднесуточный объем переработки сахарной свеклы увеличился примерно на 11 %, а расход топливно-энергетических ресурсов снизился до 10 %. Наш завод включен в программу "АПК будущего", которая ставит нам задачу до 2033 года достигнуть производительности 10 тыс. т в сутки".

После переработки примерно 8 тыс. т свеклы предприятие получает порядка 1200 т сахара в сутки. Сейчас кампания только набирает темп. Уже в октябре объемы приемки планируют увеличить до 14-15 тыс. т корнеплода в день.