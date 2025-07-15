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В индустриальном парке "Великий камень" возводят железнодорожный терминал
Автор:Редакция news.by
Железнодорожный грузовой терминал в индустриальном парке "Великий камень" планируют ввести в эксплуатацию в середине 2026 года.
Об этом сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев. Терминал будет мощностью 180 тыс. условных контейнеров и располагаться на площади 41 га. В перспективе предусматривается возможность увеличения.
"Туда подведена железнодорожная подъездная ветка. Это где-то 4,5 км с обменным парком. Все необходимое уже создано", - сказал Кирилл Коротеев.