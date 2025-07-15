В индустриальном парке "Великий камень" возводят железнодорожный терминал

Железнодорожный грузовой терминал в индустриальном парке "Великий камень" планируют ввести в эксплуатацию в середине 2026 года.

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев. Терминал будет мощностью 180 тыс. условных контейнеров и располагаться на площади 41 га. В перспективе предусматривается возможность увеличения.