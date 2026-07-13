В июне 2026 года в Беларуси снизилась годовая инфляция

В Беларуси замедлились темпы инфляции. В июне годовая инфляция составила 4,3 %, в мае она была 4,8 %, а до этого два месяца держалась на уровне 5,4 %. При этом за июнь цены выросли на 0,3 %.

Что касается продовольственных товаров, в июне в сравнении с маем они выросли на 0,3 %, а к декабрю 2025 года - на 1,8 %. Непродовольственные товары в июне к маю подорожали на 0,1 %, а к декабрю 2025-го - на 1,5 %.

Больше всего в июне выросли цены на услуги. В сравнении с маем - на 0,8 %, а с декабрем - на 6,7 %.

По прогнозу правительства, инфляция по итогам года не должна превысить 7 %.