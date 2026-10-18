В китайском городе Хэйхэ открыт первый павильон белорусских товаров

Краткий пересказ от ИИ

В Китае официально открыт первый павильон белорусских товаров. В нем представлено более 200 наименований продукции под брендом "Сделано в Беларуси".

Павильон расположился в городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян.

В официальной церемонии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР Александр Червяков, а также представители местных органов власти.

Проект не только важный символический шаг в преддверии 35-летия дипотношений, но и новый взгляд на логистику поставок белорусских товаров в Китай.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае: "Это наша последовательная системная работа по созданию инфраструктуры для продвижения экспорта. Хэйхэ является одним из приоритетных пунктов пропуска для белорусской продукции в северо-восточной провинции Китая. Здесь создается соответствующая инфраструктура, теплые и холодные склады для различных видов продукции. И мы планируем, что через этот пункт пропуска может направляться часть белорусского товарного потока, который будет распределяться в первую очередь в северо-восточных провинциях Китая".

Уже функционирует и зона онлайн-продаж. К китайскому потребителю отправляются сухое молоко, кондитерская продукция белорусского производства. Сейчас в проработке вопрос создания сети подобных павильонов. С региональными властями определяется оператор, который сможет курировать управление и содействовать поставкам продукции.

Чжун Хуаньюй, директор центра внешней торговли и сотрудничества Хэйхэской зоны свободной торговли: "Открытие первого павильона белорусской продукции в Хэйхэской зоне свободной торговли является для нас важным инструментом углубления межрегионального сотрудничества с Беларусью. Мы намерены превратить павильон в важную платформу для стыковки белорусских товаров с крупным китайским рынком, а также сформировать воспроизводимый и тиражируемый образец операционной модели, непрерывно углубляя межрегиональные торгово-экономические связи и дружественные контакты между народами двух стран".

Хэйхэ - важный узел сопряжения китайской инициативы "Один пояс - один путь" и Евразийского экономического союза. Место уникально - на другом берегу реки Амур находится российский Благовещенск. Города часто называют "близнецами", географическую близость используют как возможность для укрепления логистических связей.