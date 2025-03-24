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В Книге рекордов Беларуси появились новые страницы - кто туда вошел
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В Книге рекордов Беларуси появились новые страницы, причем сразу 6. Все рекорды так или иначе связаны с топливно-энергетической системой страны.
Так, Житковичский торфобрикетный завод построил самую протяженную узкоколейную железную дорогу. Еще один торфобрикетный филиал Мингаза создал единственный спортивный стадион для игры в торфяной футбол.
Сразу два рекорда за Гомельоблгазом, в том числе первый газопровод для подачи газа на промышленный объект. А витебское отделение построило самый протяженный надземный газопровод высокого давления большого диаметра.