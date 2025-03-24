Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В Книге рекордов Беларуси появились новые страницы - кто туда вошел

В Книге рекордов Беларуси появились новые страницы, причем сразу 6. Все рекорды так или иначе связаны с топливно-энергетической системой страны.

Так, Житковичский торфобрикетный завод построил самую протяженную узкоколейную железную дорогу. Еще один торфобрикетный филиал Мингаза создал единственный спортивный стадион для игры в торфяной футбол.

Сразу два рекорда за Гомельоблгазом, в том числе первый газопровод для подачи газа на промышленный объект. А витебское отделение построило самый протяженный надземный газопровод высокого давления большого диаметра.

экономика