В Книге рекордов Беларуси появились новые страницы - кто туда вошел

В Книге рекордов Беларуси появились новые страницы, причем сразу 6. Все рекорды так или иначе связаны с топливно-энергетической системой страны.

Так, Житковичский торфобрикетный завод построил самую протяженную узкоколейную железную дорогу. Еще один торфобрикетный филиал Мингаза создал единственный спортивный стадион для игры в торфяной футбол.