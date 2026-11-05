В Кобрине расширили выпуск гидравлики мирового уровня

Гидроцилиндры мирового уровня. В Кобрине работает настоящий флагман машиностроения, продукция которого широко востребована как в Беларуси, так и за рубежом. Промышленный потенциал, современные технологии, разрабатываются и внедряются новые решения, которые эффективно заменяют импортные аналоги. Проект по расширению производства гидроцилиндров презентовали сегодня как подарок к 7 Ноября.

Инвестиционный проект - на Брестчине расширили производство гидроцилиндров

Весь цикл производства от появления нового проекта в конструкторском бюро до финальной покраски уже готового изделия происходит на заводе. Контроль качества на каждом этапе. Конкуренция на рынке большая, но здесь уверенно держат планку. Продукция отсюда отправляется на белорусские флагманы машиностроения от МАЗа и МТЗ до "Амкодора" и "Гомсельмаша".

Представить современную технику без гидравлики невозможно - будь то самосвал, экскаватор, трактор или комбайн. Гидроцилиндры, которые производят на кобринском заводе, наполняют внутренний рынок страны и активно поставляются за рубеж. Спрос - рождает предложение, и здесь в ногу со временем шагнули уверенно: в пользу автоматизации, без остановки производства провели модернизацию оборудования, заменили десятки устаревших станков на новые.

Александр Демидович, первый заместитель генерального директора ООО "Салео" - управляющей компании холдинга":

"У нас есть идеи по созданию на этой площадке готового продукта, на который уже устанавливается наш гидроцилиндр, и продукт будет уезжать к потребителю. Именно инжиниринговое исследование и разработки делали специалисты этого предприятия. Мы не нанимали отдельную инжиниринговую компанию. У нас есть определенные знания и специалисты".

Расширение модельного ряда

В основе инвестиционного проекта - расширение модельного ряда гидроцилиндров. К слову, их и без того было более тыс. наименований. Благодаря сварке деталей трением значительно сокращены затраты и сэкономлены рабочее время и силы.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

"Есть разработки цилиндров, которые работают в шахтах, в тяжелых условиях. Но это специфическое предприятие, которое производит нужную продукцию для нашей промышленности. Все, что компания и акционеры обещали, выполнено. Приобретено более 118 единиц современного оборудования европейских и китайских производителей".

Дмитрий Матусевич, заместитель главы Администрации Президента:

"Президентом поставлена перед правительством задача сделать белорусскую гидравлику. Это в последний раз было закреплено при посещении завода "Зенит" в Вилейке. Понятно, что наша развитая машиностроительная страна в большом объеме потребляет такие изделия. И здесь особая изюминка в том, что гидроцилиндры должны быть высокого качества. Соответственно, реализация этого проекта позволяет обеспечить промышленность продукцией мирового уровня".

Продукция мирового уровня - укрепление экономики Брестского региона

Кроме белорусских и российских гигантов поставки идут в Пакистан, на очереди - Иран. На белорусских машинах произведенная в Кобрине гидравлика доехала даже до Африки, в планах - страны дальней дуги. Современное производство - в пример многим - на некоторых линиях практически всю работу выполняют роботы. Заготовка помещается в станок, где она обрабатывается в автоматическом режиме. Остается только забрать готовое изделие. Новая производственная база позволит выпускать еще больше качественной, востребованной и конкурентоспособной продукции".

Расширение производства - событие значимое для промышленности Брестской области. Увеличение объемов выпуска продукции и расширение ассортимента - прямое наращивание экспортных поставок и создание новых рабочих мест. Проект будет работать на укрепление экономики предприятия и региона.