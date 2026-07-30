В Кобринском районе активно убирают пшеницу

В Брестской области намолочено более 638 тыс. т зерновых и зернобобовых. Настала пора и озимой пшеницы.

Ее активно убирают несколько дней в хозяйстве "Агро-Кобринское" уже позади почти половина площадей - 300 га. В нынешнем сезоне Кобринщина столкнулась с сюрпризами погоды - больше двух месяцев без осадков. Тем не менее прогнозы на урожай оптимистичные. Главное - слаженная работа и подготовленная техника.

Олег Гонгало, директор ОАО "Агро-Кобринское":

"Сегодня на этом поле, хоть оно и подгорело, урожайность озимой пшеницы составляет около 50 ц/га. Наши земли позволяют получать пшеницу с высокой клейковиной, поэтому мы делаем ставку на пшеницу для сдачи зерна государству. В этом году госзаказ составляет 1250 т".

Пока впереди по уборке пшеницы Столинский и Каменецкий районы, Кобринский догоняет. Всего в регионе убрано почти 30 тыс. га. Параллельно в хозяйствах практически завершен второй укос многолетних трав, основные силы идут на подготовку почвы под сев озимого рапса.