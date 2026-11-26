Стабилизационные фонды по борщевому набору и яблокам сформированы в Беларуси на 100 %, сообщила начальник отдела потребительского рынка управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Наталия Черепович в "Актуальном интервью".

"Никаких значительных перегибов в какую-то сторону по ним нет. По огурцам и томатам есть ввиду того, что это скоропортящаяся продукция. Сами стабилизационные фонды по ним не формируются. Поставка, как обычно, по принципу "выросло - поставили", - объяснила собеседница.

По ее словам, стабилизационные фонды и госзаказ регулируют рынок так, чтобы внутри страны сохранялось стопроцентное равновесие. Конечно, Беларусь расположена не в тропиках, и вырастить все в нужном объеме для республики не всегда удается. Вместе с тем в государстве стараются максимально удовлетворить потребности торговли, поэтому при недостатке огурцов и томатов нет запрета на их ввоз.

В Беларуси огурцами и томатами занимаются тепличные хозяйства. Всего крупных по стране их насчитывается 10 штук. Они размещены в Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областях и Минске.

Технически теплицы обеспечивают стабилизационный фонд, но на каждое повышение цен по тем или иным причинам белорусы реагируют активно, даже если это вопрос нескольких рублей.

"Изначально устанавливает отпускные цены на всю продукцию государственного заказа Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. От этих цен отталкивается МАРТ при установлении предельных розничных. Если видим, что на рынке представлено большое количество предложений по более низким ценам, мы не заинтересованы положить на полку товар, чтобы он окончательно испортился, поэтому нам приходится корректировать цены", - разъяснила начальник отдела потребительского рынка управления МАРТ.

К слову, в Беларуси на некоторую продукцию существуют предельные цены. Огурцы не могут стоить больше 9,16 белорусских рублей, томаты - 10,36 белорусских рублей, картофель - 1,11 белорусских рублей.

Фото: magnific.com