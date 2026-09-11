V Международный форум экономического сотрудничества принимает Минск

Минск готов выйти на качественно новый уровень инвестиционного и туристического сотрудничества с разными странами. Это создание совместных промышленных предприятий, а также проекты в цифровой сфере, здравоохранении и культуре. Об этом 11 сентября заявили на V Международном форуме экономического сотрудничества, который по традиции принимает Минск накануне Дня города.

250 участников из 15 стран, среди которых - Турция, Япония, Иран. Немало гостей и из российских городов-побратимов Минска. По итогам форума запланированы подписания соглашений.

По мнению первого зампредседателя Мингорисполкома Александра Коменданта, форумы всегда работают на будущие проекты. "Сегодня инвестиции привлекаются в Минск из нескольких десятков стран. Активно сотрудничаем с китайским направлением, со Средней Азией. Широко на повестке стоит Узбекистан, ОАЭ. Все это, безусловно, зарождалось именно на подобных форумах. Это первые контакты, которые реализовываются уже в реальных проектах", - добавил он.

Международный форум экономического сотрудничества - это возможность предприятиям и организациям белорусской столицы показать свою продукцию и услуги. Кроме того, в программе мероприятия запланировано посещение Минского городского технопарка.