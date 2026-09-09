В Минске к выставке китайских товаров и услуг запустили временные автобусы

Выставка китайских товаров и услуг стартует в столице. Пятое юбилейное событие получило новую локацию - Минский международный выставочный центр. 9 сентября в повестке торжественное открытие и форум инвестсотрудничества.

В Минском международном выставочном центре проходит церемония открытия на импровизированной сцене.

С каждым годом количество участников растет. На этот раз свои достижения представляют 127 компаний. Сферы абсолютно разные: промышленность, строительство, сельское хозяйство. Но обязательно с приставкой "умное", учитывая компетенции Беларуси и Китая в инновациях. Познакомиться поближе участники смогли еще накануне: в индустриальном парке "Великий камень" прошла неформальная бизнес-встреча.

"Великий камень" - крупнейший совместный экономический проект Беларуси и Китая. Он служит наглядным подтверждением того, что наше всепогодное партнерство приносит солидные экономические плоды. Если раньше достижением считался показатель в 2,5 млрд долларов, то сегодня планка в 9 млрд долларов стала для Беларуси привычным и обычным делом.

При этом выставка интересна не только представителям бизнеса, но и обычным посетителям. По опыту прошлых лет, в топ-3 самых популярных народных зон традиционно входят китайский автопром, восточная медицина и национальные сувениры.

Выставка пройдет на протяжении трех дней, с 9 по 11 сентября, включая пятницу. Для удобства гостей и участников до выставочного центра организованы дополнительные автобусные маршруты. Организаторы обещают: программа будет очень интересной и насыщенной.