В Минске каждая 10-я квартира приобретена россиянами

Каждую десятую квартиру в марте 2026-го в Минске купили россияне.

В частности, эксперты рынка недвижимости отмечают, что число обращений относительно покупки квартир в Беларуси в марте-апреле составило 15-30 %. Относительно Минска прирост обращений и вовсе был двукратным. Вместе с тем в реальные сделки этот интерес пока не переходит, а по данным аналитиков Национального кадастрового агентства, доля сделок купли-продажи, где покупателями выступали нерезиденты, как в целом по стране, так и в белорусской столице, находилась на стабильном уровне - около 5 % от общего количества. В среднем иностранцы покупают в Минске 140-145 квартир в квартал.

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