В Минске открылась Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2026

16 сентября состоялось официальное открытие выставки BUDEXPO.

По предварительным данным, в выставке участвуют около 125 экспонентов. Представлена насыщенная деловая программа. Это около 25 мероприятий: пленарные сессии, международные круглые столы. Тем для обсуждений много: применение искусственного интеллекта, интеграция IT-решений в Союзном государстве.

На площадке БелЭкспо пройдет "Будакадемия", на которой будут проводиться мастер-классы. В деле можно будет оценить всю технику и оборудование, узнать на прочность материалы, которые в будущем, возможно, приобретет потенциальный покупатель.

Одновременно с выставкой BUDEXPO в этом году проходит выставка - крупнейший проект в сфере ЖКХ - "Наш дом". Она объединит и оборудование, и технику, и специалистов, но уже в своей сфере. Подробности смотрите в видео.