В Минске проходит конференция по экспорту товаров

Экспорт товаров: подтверждение происхождения, финансирование и страхование. Все эти направления определяют успех внешнеэкономической работы белорусских предприятий. Об этом 3 сентября идет речь на конференции от Белорусской торгово-промышленной палаты в Минске.

Около 100 участников бизнес-сообщества со всей страны собрала экспертная и диалоговая площадка.

Подставляя плечо белорусскому бизнесу

Современные реалии диктуют определенные правила. Сегодня важно не только произвести хороший качественный продукт, нужно уметь его продвинуть и продать. Тогда перед бизнесом встают очень важные вопросы: как правильно выстроить логистику, как застраховать себя от экспортных рисков в другой стране и можно ли рассчитывать на различные преференции, таможенные льготы.

Конференция от Белорусской торгово-промышленной палаты в Минске раскладывает все по полочкам и рассказывает белорусским экспортерам, как правильно себя вести на мировых рынках.

Заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Геннадий Клыга подчеркнул, что ключевая задача бизнеса, выходящего на внешние рынки, заключается в эффективном использовании действующих механизмов преференций и минимизации рисков. "Не секрет, что Беларусь - экспортно ориентированная страна. Большая часть товаров у нас экспортируется, поэтому сегодня проводится конференция для того, чтобы более подробно ознакомить наших производителей с возможностью получения сертификатов происхождения товара. Это очень важный документ, который позволяет их партнеру в стране назначения товара получить преференции в рамках таможенного регулирования, что, естественно, удешевляет нашу продукцию для потребителей иностранных государств", - пояснил он.

Геннадий Клыга

Помимо сертификации, на мероприятии будут детально рассматриваться вопросы финансирования экспорта и страхования. Как отметил зампредседателя, в современных условиях защита валютной выручки и страхование рисков остаются базовым инструментом продвижения продукции.

Начальник управления страхования экспортных рисков БРУПЭИС "Белэксимгарант" Алексей Макаев подчеркнул, что ключевым документом для поддержки отечественных производителей остается указ Президента Беларуси Александра Лукашенко №534 "О содействии развитию экспорта товаров, работ и услуг". "Наша основная задача - это помощь экспортерам при реализации своей продукции на экспорт. В рамках этого указа предусмотрен ряд инструментов для помощи нашим экспортерам. Сегодня доступно более 13 видов страхования с поддержкой экспорта", - пояснил он.

Алексей Макаев

Характеризуя доступные финансовые механизмы, Алексей Макаев выделил льготное кредитование экспортеров и нерезидентов, а также предоставление банковских гарантий по ставкам, предусмотренным в рамках указа.

В 2026 году Беларусь активно работает над наращиванием экспортного потенциала. Согласно Программе социально-экономического развития на текущую пятилетку, экспорт рассматривается как один из важнейших источников экономического роста, валютных поступлений и поддержки промышленного сектора.

Пока мы покупаем за границей больше, чем продаем. Но это пока. Например, за 7 месяцев экспорт прибавил почти 23 % в сравнении с таким же периодом 2025 года. В общей сложности сумма достигла 28 млрд долларов. Постепенно, но прирастаем. И в этом точно есть заслуга подобных разъясняющих конференций, семинаров и форумов.