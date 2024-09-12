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В Минске пройдет правовой форум для экспортеров
В Африке сосредоточено 8 % мировых запасов природного газа, 12 % мировых запасов нефти и 40 % мировых запасов золота. Имеется потребность в сельхозтехнике, удобрениях и качественных продуктах питания.
У Беларуси дипотношения почти со всеми странами Африканского континента.
Посольства работают в ЮАР, Зимбабве, Кении, Нигерии, Египте. Заключение внешнеторговых договоров со странами Африки: общие проблемы и специфические риски обсудят на международном правовом форуме в Минске.
26 сентября в Белорусской торгово-промышленной палате обсудили подготовку к этому масштабному мероприятию.
Наша общая задача – выходить на африканский рынок, так считают в Белорусской торгово-промышленной палате. Ведь рынок-то большой и по территории, и количеству населения. Да, многие наши предприятия-экспортеры уже поставляют туда продукцию, но это точечные поставки, но потенциал куда шире.
При этом всем предприятиям, компаниям, которые готовы экспортировать на этот континент, важно знать все юридические тонкости ведения бизнеса. Именно этим вопросам и посвящен будет правовой форум, который готовит БелТПП. Ведь всем компаниям, нашим экспортерам важно знать и условия доступа той или иной продукции на рынок: сертификация, страхование, открытие представительств и, конечно, решение всех экономических споров, которые могут возникнуть. Именно этим вопросам будет и посвящен форум.
Виталий Вабищевич, начальник департамента правового обеспечения и цифровых технологий Белорусской торгово-промышленной палаты: "Наверное, основная сложность заключается в том, что континент неоднородный. Каждая страна имеет свои особенности, свою правовую систему, свой язык, свои устоявшиеся связи с другими странами мира, в том числе с Республикой Беларусь".
Представитель БелТПП подчеркнул - внешнеэкономическая деятельность характеризуется, тем, что есть очень много рисков. Нужно знать континент, нужно знать конкретную страну, нужно знать правовую систему, нужно знать, как ходят платежи, как проверять контрагентов, как сертифицировать продукцию и в конечном итоге, где судиться, как взыскивать дебиторскую задолженность и так далее.
"Поэтому наш форум нацелен на то, чтобы поговорить о конкретных странах Африки, и не просто с людьми, которые никогда не видели Африку, а с теми людьми, которые имеют реальный практический опыт", - подытожил Виталий Вабищевич
Правовой форум пройдет в Минске 29 октября
К диалогу приглашены все предприятия-экспортеры Беларуси, которые готовы выходить со своей продукции на Африканский континент, а также специалисты по этому рынку, например, из российского экспортного центра, представители от Кении, Южноафриканской Республики и Египта.
Предполагается выступление с докладами, ответы на самые острые вопросы от предприятий и B2B-переговоры.
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