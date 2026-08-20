В Минске стартовал Белорусско-мьянманский бизнес-форум

Белорусско-мьянманский бизнес-форум стартовал в Минске. Со стороны деловых кругов заметен очень большой интерес к сотрудничеству во всех сферах.

Этот бизнес-форум уже четвертый за последние два года. Проходит попеременно: то в Минске, то в Янгоне. С каждым разом растет количество участников, интерес бизнеса друг к другу и суммы подписанных контрактов.

Именно бизнес является локомотивом взаимных торгово-экономических отношений. Делегация из Мьянмы составляет порядка 50 бизнесменов. От Беларуси записалось больше 100 руководителей предприятий.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Очень широкий спектр предприятий, которые представляют белорусскую экономику (продукты питания, машиностроение, финансы, туризм, услуги, образование). Представляют свою продукцию и компании Мьянмы: чай, фрукты, овощи в любом виде. Они сделали небольшую выставку, где наши предприятия могут познакомиться с их продукцией, выпускаемую непосредственно в Мьянме. Хочу сказать, что наши экономики не пересекаются, и мы действительно не конкурируем, а можем дополнять друг друга. Поэтому я думаю, что те контакты, которые сегодня будут установлены, дадут новые результаты в ближайшее время и повысят наш товарооборот".

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

"Мьянма представляет повышенное внимание с точки зрения наших экономических интересов. Мы уже реализуем там шесть проектов (от линии МТЗ, МАЗ и молочно-товарных ферм до проектов в легкой промышленности). Т. е. у нас идет синергия, взаимное проникновение интересов. Поэтому мы возлагаем большой большую надежду на этот визит, который должен продвинуть наши отношения на всех его уровнях".

Деловая программа началась с утра. С Президентом Мьянмы встретился премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Стороны провели двусторонние переговоры, затем присоединились к Белорусско-мьянманскому бизнес-форуму.

Сейчас проходит официальная часть. Немного позже стартуют B2B-переговоры, когда бизнес с глазу на глаз будет обсуждать уже конкретные проекты и договоренности. 20 августа планируется подписать 24 коммерческих документа.