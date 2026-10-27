В Минске стартовала выставка технологий для предпринимательства

Выставка технологий для предпринимательства стартовала в минском футбольном манеже. На экспозиции представлены последние разработки в сфере ремонта дорожного покрытия, методы лазерной резки дерева и металла.

На выставке представлены уникальные технологии - от модульных мини-заводов для производства асфальтовой смеси до белорусской дорожной техники на рамной основе, выпущенной в Смолевичах. Экспозиция демонстрирует концентрацию отечественных технологий и курс на импортозамещение.

Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета "Республиканская конфедерация предпринимательства":

"Как было озвучено главой государства, наше правительство делает все для того, чтобы здесь нам было легче формировать деловую инициативу. На выставке показаны и белорусские, и российские технологии. Нам впервые удалось привезти европейского партнера из Польши, занимающегося деревообработкой, отдельной глубокой переработкой, станками. Они готовы с нами парафировать контракты, взаимодействовать, начинать с обучающих семинаров. Возвращается потихонечку европейский бизнес к нам в Беларусь".

Подобные площадки - это способ найти идею, концепт или готовое решение для своего сектора производства и договориться с представителями о сотрудничестве прямо на месте и подписать выгодные соглашения.