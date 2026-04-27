В Минске в 2026 году закупят 179 единиц транспорта
Автор:Редакция news.by
Для Минска у отечественных производителей в 2026 году закупят 35 автобусов, 129 троллейбусов с автономным ходом. Подземку пополнят 15 современных вагонов метро.
Большое внимание при обновлении подвижного состава столицы уделят развитию электротранспорта, его доля с учетом метро составляет уже почти 60 %.
Новые машины будут курсировать по самым популярным и загруженным городским маршрутам, чтобы оптимизировать трафик.