Краткий пересказ от ИИ

Промышленная кооперация, внедрение новых технологий и рост взаимной торговли. В Минске завершилось заседание Евразийского межправсовета.

Главы правительств стран "пятерки" обсуждали стратегические для всего союза вопросы.

Беларусь - активный участник любых интеграций, в том числе и АЭС. Тон задает наш Президент, он часто озвучивает свою позицию о том, что потенциал объединения намного больше, намного шире, чем мы его используем сегодня. 2 октября в рамках Межправсовета ЕАЭС Александр Турчин озвучил ряд подходов, предложений, как вместе мы можем стать сильнее. Во-первых, нужно перезагружать подходы по промышленной кооперации, нужно больше эффективных проектов, нужен результат и минимум бюрократизации, которая только тормозит процесс.

Если мы не успеем, мы будем догонять более передовые страны. Это ни в коем случае допускать нельзя. ЕАЭС наоборот должен задавать технологические тренды, в том числе и по искусственному интеллекту.

Все мы знаем позицию нашего Президента о том, что ИИ должен не заменять человека, а помогать ему. В ЕАЭС понимание также есть. И вот нашей страной предложено, остальными в принципе поддержано, внедрять это в такие повседневные процессы бизнеса, организации. Например, это контроль качества, энергосбережения, в принципе любая оптимизация производства. Также нужно транспортные и логистические процессы сделать более цифровыми. Это пойдет на пользу абсолютно всем странам-участницам. Еще один важный пункт - это защита внутреннего рынка ЕАЭС.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"В ЕАЭС предусмотрены различные механизмы для ограничения импорта иностранных товаров, если такой импорт несет существенные риски для субъектов хозяйствования государств-членов. Однако зачастую страны вводят односторонние нетарифные меры, поскольку введение защиты на "пятерку" это, как правило, более длительная и сложная процедура. Так может нам стоит быстрее разворачиваться на "пятерку", а не продолжать сегментироваться в национальном формате".

Была озвучена достаточно приятная статистика о том, что растет взаимная торговля среди стран - участниц ЕАЭС. За прошлый год это почти 100 млрд в валюте. Интересно, что с 2015 года за 10 лет этот показатель вырос практически вдвое. Положительная динамика, но на этом останавливаться не нужно.

Сейчас новый тренд - это промышленная кооперация. Все мы знаем, что механизм успешно работает. 6 проектов, которые уже запущены, 2 готовятся к запуску. Всего обозначено 23 проекта. Все они, безусловно, создадут дополнительные рабочие места и, конечно, продукцию, которая будет востребована и в рамках ЕАЭС, и на внешних рынках. 2 октября главами правительства одобрены подходы по развитию АПК на ближайшие 2 года.

Бакытжан Сагинтаев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:

"Также Межправсовет одобрил пакет решений по формированию общего электроэнергетического рынка. Поправки коснулись правил взаимной торговли электрической энергией, информационного обмена и определения пропускной способности межгосударственных линий электропередачи. Принятие этих документов - необходимое условие для фактического запуска общего энергетического рынка с 1 января 2027 года".

Проведение Межправсовета ЕАЭС в Минске осенью стало уже доброй традицией. Второй год подряд оно сопряжено с международной промышленной выставкой "ИННОПРОМ". По традиции следующее зимнее заседание пройдет в декабре в Москве.

Конечно, на этом работа не останавливается. Евразийская экономическая комиссия, все наши ведомства, министерства, предприятия, бизнес в ежедневном контакте принимают решения на благо наших экономик и наших людей.