В Минской области началась переброска комбайнов для оказания помощи северным районам
Автор:Редакция news.by
11 августа три колонны мощных комбайнов меняют дислокацию для продолжения уборки в других хозяйствах центрального региона.
Из Несвижа 9 машин с самыми опытными механизаторами отправились на помощь аграриям в Крупский район. Из Старых Дорог - в Смолевичский, а из Любанского - в Слуцкий.
Переброска техники - обязательная процедура для своевременной уборки, особенно в северных районах, где процесс нужно ускорить.
Технику сопровождает Госавтоинспекция Минской области. Также колонны прикрывают машины МЧС. Переброска проходит максимально оперативно и безопасно для трафика по скоростным магистралям.