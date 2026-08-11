В Минской области началась переброска комбайнов для оказания помощи северным районам

11 августа три колонны мощных комбайнов меняют дислокацию для продолжения уборки в других хозяйствах центрального региона.

Из Несвижа 9 машин с самыми опытными механизаторами отправились на помощь аграриям в Крупский район. Из Старых Дорог - в Смолевичский, а из Любанского - в Слуцкий.

Переброска техники - обязательная процедура для своевременной уборки, особенно в северных районах, где процесс нужно ускорить.

Технику сопровождает Госавтоинспекция Минской области. Также колонны прикрывают машины МЧС. Переброска проходит максимально оперативно и безопасно для трафика по скоростным магистралям.