В Минской области продолжается второй укос трав

Сельхозорганизации Минской области в эти дни активны в полях. На подходе уборка зерновых, а пока продолжается второй укос трав.

Так, в Минской области уже заготовлено 2 млн т сенажа. В 2026 году регион стал лидером страны. Скашивают травы и на сено. В хозяйстве ОАО "Смолевичский райагросервис" заготавливают райграс. Урожайность зеленой массы этой культуры составляет 80 ц/га. После укоса ее упакуют в пленку и увезут на фермы.

В целом злаковые травы богаты белком и влияют на повышение результатов в молочном животноводстве.

На поле происходит второй укос люцерны со злаковыми травами. Планируем скосить 85 га. Хорошо, что прошли обильные дожди, а теперь пришло тепло, поэтому все растет нормально. Люцерна и райграс - хорошие культуры, в них содержится много белка и витаминов", - рассказал агроном ОАО "Смолевичский райагросервис" Владимир Песецкий.

Отметим, что у аграриев Смолевичского райагросервиса в планах и третий укос трав, в сентябре. А уже через три недели комбайны предприятия выйдут на уборку зерновых колосовых и рапса.