В Минтруда Беларуси напомнили, какие гарантии есть у работающих беременных женщин

Какие гарантии есть у работающих беременных женщин. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, пишет БЕЛТА.

В ведомстве напомнили, что запрещается привлекать беременных к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и праздничные дни, работе в ночное время, выходные дни, направлять в служебную командировку, снижать заработную плату по мотивам, связанным с беременностью.

С беременной нельзя расторгать трудовой договор по инициативе нанимателя в связи с сокращением численности или штата работников, несоответствием занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению работы, а также неявкой на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам).

Будущие мамы могут быть переведены на легкий труд. В соответствии с заключением ВКК или МРЭК снижаются нормы выработки, нормы обслуживания. Женщин переводят на другую работу, более легкую и исключающую воздействие вредных и опасных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.

Продолжительность отпуска по беременности и родам - 126 календарных дней. В случаях осложненных родов, при рождении двоих и более детей, - 140 календарных дней. Для проживающих и работающих на территории радиоактивного загрязнения, - 146 календарных дней (в случаях осложненных родов, в том числе рождения двоих и более детей, - 160 календарных дней).

Основанием для предоставления отпуска является листок временной нетрудоспособности, выданный государственной организацией здравоохранения.