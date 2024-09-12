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В Минтруда Беларуси напомнили, какие гарантии есть у работающих беременных женщин
Какие гарантии есть у работающих беременных женщин. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, пишет БЕЛТА.
В ведомстве напомнили, что запрещается привлекать беременных к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и праздничные дни, работе в ночное время, выходные дни, направлять в служебную командировку, снижать заработную плату по мотивам, связанным с беременностью.
С беременной нельзя расторгать трудовой договор по инициативе нанимателя в связи с сокращением численности или штата работников, несоответствием занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению работы, а также неявкой на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам).
Будущие мамы могут быть переведены на легкий труд. В соответствии с заключением ВКК или МРЭК снижаются нормы выработки, нормы обслуживания. Женщин переводят на другую работу, более легкую и исключающую воздействие вредных и опасных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.
Продолжительность отпуска по беременности и родам - 126 календарных дней. В случаях осложненных родов, при рождении двоих и более детей, - 140 календарных дней. Для проживающих и работающих на территории радиоактивного загрязнения, - 146 календарных дней (в случаях осложненных родов, в том числе рождения двоих и более детей, - 160 календарных дней).
Основанием для предоставления отпуска является листок временной нетрудоспособности, выданный государственной организацией здравоохранения.
В ведомстве напомнили, что наниматель обязан предоставить беременной женщине трудовой отпуск перед или после социального отпуска по беременности и родам (при условии, что он не использован полностью), а также предоставить женщине после окончания отпуска по беременности и родам отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по ее письменному заявлению. Отпуск по уходу может быть использован полностью либо по частям любой продолжительности.
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