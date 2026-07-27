В Минтруда пояснили, как изменятся пособия на детей с 1 августа

Беларусь подтверждает статус социально ориентированной страны и поддерживает материально семьи с детьми и пожилых белорусов. С августа вырастут пособия и бюджет прожиточного минимума.

27 июля в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь озвучили основные новации, которые ожидаются с 1 августа. В частности, будут увеличены все виды пособий. Это единовременные, а также ежемесячные на детей до 3 лет. В Беларуси таких пособий выплачивается 170 тыс. Из госбюджета на эти цели уходит 2,3 млрд белорусских рублей.

Нужно сказать, что в Беларуси дважды пересматриваются размеры этих пособий - они изменяются с 1 февраля и 1 августа. Так что нынешняя утвержденная величина будет действовать до 31 января 2027 года.

Светлана Коваль, замначальника управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

"Пособие по уходу за первым ребенком в возрасте до 3 лет составит с 1 августа 1 057 белорусских рублей в месяц. Если в семье двое или более детей, есть ребенок до трех лет, размер пособия по уходу за ребенком составит 1 208 рублей. При этом семье еще выплачивается второй вид пособия на ребенка старше трех лет. Это касается выплаты для семей с двумя и более детьми. Размер второго пособия составляет 265 рублей. Итого семья получает ежемесячно три года, пока младшему не исполнится 3 года, 1 470 рублей".

Также с 1 августа вырастет и размер бюджета прожиточного минимума. Кстати, это третье повышение за 2026 год. На этот раз прибавка составила более чем на 4 %, а общая сумма - выше 530 белорусских рублей. В целом от этой величины зависят многие выплаты.

"Бюджет прожиточного минимума формируется на основании набора продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, которые входят в него. Данный набор утвержден постановлением Совета Министров Беларуси и пересматривается один раз в три года. Это основные товары и набор товаров и услуг, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности человека", - объяснила замначальника управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси Ирина Волкова.

Также пропорционально росту бюджета прожиточного минимума с 1 августа вырастут и некоторые социальные доплаты на 4,1 % для тех, у кого возраст составляет больше 80 лет, и кто воспитывает ребенка-инвалида.