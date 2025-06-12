В МНС рассказали о нововведениях в игорном бизнесе

Игорная индустрия - сфера, которая находится на контроле государства. Напомним, 6 июня Президент Беларуси подписал Указ "О деятельности в сфере игорного бизнеса". В Министерстве по налогам и сборам Беларуси пояснили нововведения для казино. Документ в первую очередь направлен на прозрачность заведений и сайтов, которые предоставляют азартные игры. Также будет запрет для банков и финансовых организаций переводить деньги клиентов в пользу иностранных организаторов таких игр.

В Лиде есть специальное помещение для онлайн-казино. В удаленном формате здесь по видеозаписи могли играть любители азарта со всего мира. Организаторы сделали ставку на то, что, используя подставную фирму, им удастся легализовать заработок. Получаемая от деятельности казино выручка декларировалась как прибыль за оказание услуг проводной связи (трансляция видеоконтента).

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33cf3686-53c9-4441-9b5d-d38903d35c93/conversions/eaa185a9-fd1e-4dd4-b3b5-1b65d8660706-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33cf3686-53c9-4441-9b5d-d38903d35c93/conversions/eaa185a9-fd1e-4dd4-b3b5-1b65d8660706-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33cf3686-53c9-4441-9b5d-d38903d35c93/conversions/eaa185a9-fd1e-4dd4-b3b5-1b65d8660706-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33cf3686-53c9-4441-9b5d-d38903d35c93/conversions/eaa185a9-fd1e-4dd4-b3b5-1b65d8660706-xl-___webp_1920.webp 1920w

В общей сложности в деятельность казино было вовлечено более 70 сотрудников. Незаконный доход превысил 500 тыс. рублей. Помимо этого, фигуранты не уплачивали налог на игорный бизнес, причинив ущерб государству в размере свыше 5,5 млн рублей. В отношении 5 фигурантов преступной группы были возбуждены уголовные дела.

Чтобы искоренить подобные факты, 6 июня Президент Беларуси подписал Указ "О деятельности в сфере игорного бизнеса". Теперь документом определен механизм идентификации принадлежности денег посетителей казино для их доступа к участию в азартных играх. А банкам и финансовым организациям стало запрещено переводить деньги клиентов в пользу иностранных организаторов азартных игр.

Владимир Муквич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e08f0a28-b0e6-4000-b5c3-ca0fca0724d0/conversions/a2f060bc-f17b-45a0-9714-743933a62012-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e08f0a28-b0e6-4000-b5c3-ca0fca0724d0/conversions/a2f060bc-f17b-45a0-9714-743933a62012-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e08f0a28-b0e6-4000-b5c3-ca0fca0724d0/conversions/a2f060bc-f17b-45a0-9714-743933a62012-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e08f0a28-b0e6-4000-b5c3-ca0fca0724d0/conversions/a2f060bc-f17b-45a0-9714-743933a62012-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Муквич

Владимир Муквич, замминистра по налогам и сборам Беларуси:

"Сегодня современные информационные технологии позволяют, не выходя из квартиры, принимать участие в азартных играх. Для нас в первую очередь нужно было создать равные условия для организаторов азартных игр. У нас есть много требований для того, чтобы осуществлять этот бизнес. Мы защищаем национальные интересы. Во-первых, платежи в бюджет идут в наш национальный бюджет. Во-вторых, мы создаем равные условия ведения бизнеса. В этой части мы анализируем и блокируем такие интернет-сайты, которые находятся без соответствующей лицензии на территории Республики Беларусь".

Еще один кейс связан с криптовалютой. Указ Президента затронул и этот актуальный метод расчета. Теперь использовать цифровые деньги для приема ставок и выплаты выигрыша можно будет исключительно через резидентов Парка высоких технологий. Как пояснили в финансовой милиции, это было необходимо, чтобы вывести из тени расчеты криптовалютой в сфере игорного бизнеса. Из-за простоты и удобства расчетов такие транзакции в последнее время встречаются все чаще, в том числе и в казино. Только за 2024 год объем ставок в цифровых валютах в игровых заведениях составил почти 81,5 млрд долларов и с 2022 года вырос более чем в 5 раз.

Владислав Ларионов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/602e3f61-b690-4b8a-a3ba-cf435386b912/conversions/d748e1ae-be8a-43ae-931c-15c5aecc9d9e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/602e3f61-b690-4b8a-a3ba-cf435386b912/conversions/d748e1ae-be8a-43ae-931c-15c5aecc9d9e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/602e3f61-b690-4b8a-a3ba-cf435386b912/conversions/d748e1ae-be8a-43ae-931c-15c5aecc9d9e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/602e3f61-b690-4b8a-a3ba-cf435386b912/conversions/d748e1ae-be8a-43ae-931c-15c5aecc9d9e-xl-___webp_1920.webp 1920w Владислав Ларионов

Владислав Ларионов, начальник 1-го управления ДФР КГК Беларуси:

"Нововведение в первую очередь направлено на иностранных игроков, на рост популярности белорусских игорных заведений среди внешнего потребителя, что должно позитивно сказаться на привлечении дополнительных ресурсов в нашу страну".

Помимо прочего, указом устанавливается запрет для игроков иметь более одного аккаунта, а также принимать участие в азартной игре по указанию третьих лиц. Это направлено на пресечение нелегальных финансовых схем. А чтобы у налоговых инспекторов была возможность получить доказательство того или иного нарушения, срок хранения записей камер видеонаблюдения в игровых заведениях увеличен с 30 до 60 суток со дня их фиксации.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d51aad1-318e-4637-afe1-167ef5408862/conversions/94df4be9-c61b-4f48-8d9e-e4e9cda09bfb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d51aad1-318e-4637-afe1-167ef5408862/conversions/94df4be9-c61b-4f48-8d9e-e4e9cda09bfb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d51aad1-318e-4637-afe1-167ef5408862/conversions/94df4be9-c61b-4f48-8d9e-e4e9cda09bfb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d51aad1-318e-4637-afe1-167ef5408862/conversions/94df4be9-c61b-4f48-8d9e-e4e9cda09bfb-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Зачастую, когда мы отрабатываем свои контрольные мероприятия в рамках соблюдения налогового законодательства, сталкиваемся с необходимостью контроля и посещения игорных заведений, соблюдения законодательства по допуску лиц в игорное заведение, мы такие записи запрашиваем. Это выступает дополнительным механизмом. Мы не злоупотребляем своими правами. Как правило, пользуемся этим механизмом тогда, когда есть какие-то рискованные или подозрительные операции. Тогда мы уже запрашиваем данные видеозаписи", - отметил Владимир Муквич.

По оценкам экспертов, объем мирового рынка азартных онлайн-игр составляет около 100 млрд долларов в год и к 2032 году вырастет более чем в 2 раза.