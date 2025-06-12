В их молоке больше жира и белка - в Беларуси разводят красную породу коров

В Минской области в 2025 году построят два десятка молочно-товарных комплексов. В планах - получать с одной коровы свыше 7 тыс. кг молока.

В АПК Центрального региона акцент делается как на технологиях, так и на видах самих животных. Например, в Академии наук по животноводству разводят красную породу коров: на селекционно-племенной ферме "Будагово" 500 таких коров. Их главные преимущества в продуктивном долголетии и плодовитости. Молоко же коров красной породы более концентрированное, в нем больше жира и белка.

Иван Шейко, первый заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси по животноводству:

"Выход сыропригодной продукции на процентов 10 выше, чем от голштинского молока. И вторая большая особенность по бета-казеину, по вкусовым качествам. Если у голштинов до 25-30 % молоко А2-А2 (это самое высококачественное молоко), то у коров красной породы - 70-75 % . Это очень хороший показатель".