Средняя зарплата в Беларуси по итогам октября показала рост после двух месяцев снижения и составила 3 тыс. 120 рублей, сообщает Белстат.

Это плюс 20,5 рублей к сентябрю, или почти 0,6 %. А к октябрю 2025 года рост зарплат составил более 13 %. Тогда размер средней зарплаты был 2 тыс. и почти 759 рублей.

По регионам картина не изменилась. По-прежнему самая большая зарплата в Минске. В октябре она в среднем составила 4 тыс. 79 рублей.

На втором месте идет Минская область с 3 тыс. 187 рублями.

Топ-3 самых высокооплачиваемых видов деятельности тоже не поменялся - информация и связь, финансовая и страховая деятельность и строительство.