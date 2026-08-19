В Орше будут выпускать корма для животных в пауч-пакетах

Краткий пересказ от ИИ

Оршанский мясоконсервный комбинат будет выпускать корма для животных в пауч-пакетах. Предприятие модернизирует мощности и осваивает выпуск новой продукции. Уже запущен новый цех по производству мясных консервов, планируется построить ещё один - по выпуску кормов для домашних животных.

Сейчас комбинат уже выпускает 12 наименований мясного детского пюре, 16 видов мясных и мясорастительных консервов, а также четыре типа кормов для животных. Но помимо сухих, в линейке появятся и влажные корма.



Подобные производства влажных кормов для животных в Беларуси есть. Но они, как правило, выпускаются в жестяной или пластиковой упаковке. Пауч-пакеты удобнее в использовании и хранении и хорошо сохраняют качество продукта.