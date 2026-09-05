В поле от зари до зари: как и кем ставятся хлебные рекорды Минской области

В Беларуси продолжается сбор зерна на хлебной ниве. Передовики сезона-2026 идут с опережением. Судя по набранному темпу, уже можно уверенно говорить: увесистый каравай точно соберут.

Минская область уже не первый год задает темп всей уборочной в стране. У нее лучшая урожайность, самый весомый намолот и серьезная прибавка к результату 2025 года.

В непогоду, в 40-градусную жару и даже под покровом ночи комбайнеры собирают урожай, так что рекордные намолоты являются не случайностью и удачей, а рукотворным делом трудолюбивых белорусов.

Финал уборочной 2026 года для механизатора ОАО "Кухчицы" Павла Шутило остановился на отметке 7 тыс. т зерна. И это также абсолютный личный рекорд жатвы-2026 в стране. Стабильность и стойкость механизатора - признак высокого мастерства. Он - человек от земли. Отец и мать тоже работали в сельском хозяйстве. Павел в кабине комбайна бывал еще в раннем детстве, поэтому знает цену хлебу.

"В 2026 году большое внимание нам уделило государство. Всем большое спасибо. А вообще, подготовка почвы и посевы были идеальными. Помехов никаких не было, поэтому двигались только вперед и вперед. Большое спасибо за внимание и директору, что все подготовлено - поля, посевы, поэтому и урожайность хорошая у нас", - поблагодарил механизатор.

На полях УП "Агрокомбинат Ждановичи" вышел один из лучших показателей по урожайности в Беларуси. Здесь собрали с учетом рапса более 42 тыс. т, и это неспроста, ведь здесь трудятся сразу несколько рекордсменов по намолотам. К примеру, механизатор УП "Агрокомбинат Ждановичи" Виктор Стельмах - аграрий со стажем в 28 лет. Он становился героем не только этой жатвы, не единожды поднимался на пьедестал лучших хлеборобов с наградой на "Дожинках". Его личный рекорд составляет 8 тыс. т. В этом сезоне приблизился к отметке в 5 тыс. т и по-прежнему находится в лидерах среди механизаторов Центрального региона.

"Ячмень убирается легче, пшеница - тяжелее. От земель еще зависит - поле маленькое или большое. Пшеницу удобнее убирать, а рапс уже помельче, не очень удобно. Но если не будет нас, сельского хозяйства, что будем тогда есть? Хлеба не будет на столе" - задался вопросом Виктор.

Опытный механизатор признался, что до сих пор больше всех за его результаты на уборочной переживают родители, и по-особому гордятся достижениями сына, хлебороба-передовика.

Жатва идет от зари до зари, но обед по расписанию. Механизаторов-тысячников обеспечивают трехразовым питанием, и это считается базой. Сила земли дает урожай, а сила семьи дает мотивацию трудиться на максимуме, чтобы показать пример сыну.

Жатва к жатве с Виктором Стельмахом последние гектары убирает коллега - механизатор УП "Агрокомбинат Ждановичи" Сергей Дубень. Во время перерыва на обед к нему заезжает жена Вера и сын Максим, который всегда завороженно наблюдает за тем, как плывут большие белорусские хлебные корабли.

"Он возвращается очень поздно. Конечно, всегда с ужином встречаем, ребенок очень ждет. Максимально стараемся ждать до последнего. Если уж совсем поздно возвращается, тогда сын засыпает, а так всегда стараемся дождаться. Ребенку очень нравится, катается иногда с папой. Мне самой очень нравится в поле, нравится этот процесс", - поделилась супруга Сергея Дубеня Вера.

К работе на земле сына Сергей приучает с ранних лет. Будет рад, если маленький Максим повзрослеет и продолжит семейную династию хлеборобов. Тем более наставник у Максима один из самых результативных в стране - Сергей Дубень также приблизил свой намолот к 5 тыс. т.

"Если сильно соскучились, приезжают ко мне в гости. Я сам заведующий ремонтной мастерской. На время уборочной кампании мне предложили попробовать себя в роли комбайнера, чтобы сравнить, потому что инженер, как правило, не знает, как это. Здесь не только комбайнеры кормят, все начинается намного раньше, от подготовки почвы. Участвуют агрономическая и инженерная службы, службы, которые кормят тех, кто работает, чтобы было все безостановочно", - рассказал Сергей.

Герои жатвы, завершив свой основной уборочный марафон, успевают помочь собрать урожай и коллегам-аграриям из других районов. Так, к примеру, хозяйства отправляли лидеров по намолотам в помощь хозяйствам по всей Минской области. Переброску техники произвели из Старых Дорог в Смолевичи, из Любани - в Слуцк, из Несвижа - в Крупки. В авангарде колонны стоял механизатор-передовик "Экспериментальной базы "Свекловичная" Родион Панкрат. Мужчина рассказал, что в 2026-м и в 2025 году он ездил в Крупский район. Два сезона отправлялся на помощь в Воложин.

Буквально за две недели работы на севере региона Родион улучшил свой общий намолот и вышел на сцену за наградой на первых в области "Дожинках" в Несвижском районе.

Андрей Ратомский, председатель Несвижского райисполкома:

"Каждая уборочная кампания становится особенной, и эта тоже не была исключением. Она проходила в условиях повышенной влажности и неравномерного созревания, поэтому требовались большой профессионализм и мастерство. В начале уборки нужно было идти выборочно по полям, оставлять часть из них, переходить на горки, потом возвращаться убирать. Но аграрии всем этим погодным условиям противопоставили свою выдержку, самоотверженность и профессионализм".

Каждый элемент монументальной выпечки, каравая, - символ мирной жизни, благополучия, щедрости белорусской души, самоотверженного труда аграриев. Радость и гордость от нового рубежа по намолоту воплотили в кулинарном шедевре весом 50 кг. По традиции сдобный многоярусный хлеб Минской области занял почетное место во Дворце Независимости. Автором ароматного шедевра стала Елена Парасевич из Молодечно.

"Девять лет назад я первый раз попробовала испечь хлеб на закваске. Вообще, я пекла всегда. С 19 лет моя мама выпекала очень хорошо дрожжевое тесто. Сестра караваями и пирожками занимается. Наверное, именно хлеб на закваске привел к делу. Четыре года назад меня попросили испечь каравай на "Дожинки". Самая большая работа пока находится во Дворце Независимости", - поделилась кулинарный мастер, автор каравая Минской области Елена Парасевич.

Теперь самое время подумать и о хлебе следующего сезона. Важным этапом является качественная подготовка почвы к весенним полевым работам со строгим соблюдением агротехнологий, поэтому перерывов у механизаторов-героев не запланировано. Пересев на энергонасыщенные тракторы, лучшие аграрии Минщины снова выходят в поля.

Что и кто стоит за рекордным намолотом. Как рождается хлеб, который мы кладем на стол. Об этом и не только смотрите подробнее в специальном репортаже.

Главное фото: pexels.com