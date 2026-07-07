В продажу поступила новая коллекция мерча с цитатой Первого

"Женщина - главное. Как она скажет, так и должно быть!" - новая коллекция с цитатой Александра Лукашенко 7 июля поступила в продажу магазинов "Мерч Первого".

С этой фразы главы государства начинается новая линейка мерча, посвященная Году белорусской женщины.

Расскажем о первом дне продаж, а также об истории символичной инициативы.

Новинка от мерча "Первый"

Есть один закон, который не прописан в Конституции, концепция его такова: женщина - главное, как она скажет, так и должно быть.

Теперь в любом споре у прекрасных дам будет лаконичный аргумент. Причем не словесный, а вещественный. Надели футболку, считайте, уже подписали мирный договор.

Небольшой экскурс - с чего все началось. Пройти по коридорам большой политики для многих мечта. Первому направили просьбу от прекрасных дам: "Мы хотим приехать во Дворец". Накануне на экскурсии побывал Гомельский актив Белорусского союза женщин. Одна из экскурсанток сама придумала и создала символичный мерч.

Ольга Ардашева

Ольга Ардашева, главный редактор Мозырской районной газеты "Жыццё Палесся":

"Мерч Первого я люблю. У меня тоже дома есть такая одежда - "Раздевайся и работай". Это мое любимое. Поэтому у меня созрела идея, почему бы мерч Первого просто не разнообразить женской тематикой. И в Год белорусской женщины это может быть очень даже актуально".

Разумеется, в такой обновке Ольга Ардашева во Дворце произвела фурор. Где купить, спрашивали женщины. Что называется, на ногах и возникла идея о запуске в продажу нового принта.

Инициатива была поддержана. Продажи вызвали ажиотаж у покупателей в магазинах. А цена новинки - 45 рублей.

Татьяна Нуждина, продавец магазина мерча "Первый":

"В магазине у нас очень большая проходимость. Находимся мы в Национальном аэропорту. Маечки востребованы стали сразу с первых минут. Уже 30 продаж у нас было. По опыту первого дня уверена, что новинка будет очень востребована".

Но и это не все. На очереди конкурс. Каждый желающий сможет предложить свои эскизы для мерча Первого с цитатами Лукашенко. О правилах и о том, куда отправлять свои идеи, будет проанонсировано совсем скоро.