В Пскове состоялась рабочая встреча Крутого с руководством российского региона

Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой посещает с рабочей поездкой Псковскую область.

18 мая Дмитрий Крутой и губернатор региона Михаил Ведерников обсуждали снятие барьеров в союзном строительстве и дальнейшее развитие достигнутых договоренностей между приграничными регионами.

Союзное строительство

У эффективности союзной стройки сегодня два ключевых направления. Обмен товарами и услугами - стойкий фундамент, на котором пора возводить стены. И это взаимные посылы. Прочность связей - в инвестициях и кооперации, что закрывает вопросы импортозамещения. Флагманские предприятия "Титан-Полимер" и "Могилевхимволокно" этому направлению следуют уже не первый год. Сегодня назрели решения, которые позволят усилить эффект кооперации.

Михаил Сутягинский, председатель совета директоров и основатель АО "ГК "ТИТАН" (Россия):

"Выявили те точки роста, которые позволяют нам удвоить поставки в адрес как одной, так и другой стороны, что придаст дополнительный промышленный импульс для развития "Титан-Полимера" здесь, на псковской земле, за что хотел выразить слава благодарности как предприятиям Беларуси, так и Дмитрию Николаевичу (Крутому - Прим. ред.) за то, что мы нашли взаимопонимание, поддержку и взаимный интерес".

Что касается торговли, активность Беларуси и Псковской области выводит отношения на самый высокий уровень среди регионов России. С 2020 года больше чем в 1,5 раза вырос товарооборот, последние три года темпы прирастают по 10 процентов: машиностроение, АПК, строительство нефтехимия. С учетом географии это и должно быть эталонное взаимодействие, которое можно масштабировать вглубь России.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Смоленск, Псков и Брянск - наши соседи. Естественно, это должно быть эталонное взаимодействие, которое мы можем потом трансформировать вглубь России, в более дальние регионы. Что касается Псковской области, мы с Михаилом Юрьевичем (Ведерниковым. - Прим. ред.) договорились, что в рамках знаковых площадок, таких как "ИННОПРОМ. Беларусь" или "Иннопром" в Екатеринбурге мы постараемся активность по взаимодействию, по поиску новых кооперационных связей значительно нарастить".

Как добавить к сотрудничеству и какие ниши пока проседают - об этом говорили во время встречи главы Администрации Президента Беларуси и губернатора Псковской области. Интерес есть, и он не ограничивается географией городов-побратимов.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России:

"У нас очень тесные и результативные взаимоотношения с Витебской областью. Мы сегодня говорили о том, что нужно включать другие регионы: Могилевскую, Брестскую области. Поэтому, думаю, здесь большие перспективы. Мы планируем отправить туда с нашей стороны бизнес-миссии и ждем коллег у себя, для того чтобы взаимодействие было такое же эффективное, как и с Витебской областью".

Один из ключевых вопросов, к которому возвращались не единожды, - трансграничное сообщение. Когда будет запущена ж/д линия Витебск - Великие Луки и Полоцк - Великие Луки? Этот вопрос находится на стадии проработки. Губернатор говорит: люди ждут. А значит тему не снимают с повестки, как и возможное авиасообщение. Пилотный проект был успешным, рейс востребован, нужна поддержка на федеральном уровне. И это уже вопросы завтрашнего дня.

Псков встречает большую делегацию