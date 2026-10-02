В сентябре в Минске предлагали в аренду чуть более 3 тыс. квартир

В сентябре в долгосрочную аренду в белорусской столице предлагали чуть более 3 тыс. квартир. По сравнению с началом года предложение упало на 14 %.

При этом квартиры продолжили дорожать: например, "однушки" в среднем с начала 2026 года прибавили в цене 16 %.

Больше всего квартир в аренду предлагали в этом году в марте - свыше 4 тыс. вариантов.

В среднем выставленная на сдачу квартира находит жильцов за девять дней, "однушки" уходят быстрее - примерно за неделю.