В сентябре в Минске предлагали в аренду чуть более 3 тыс. квартир
Автор:Редакция news.by
В сентябре в долгосрочную аренду в белорусской столице предлагали чуть более 3 тыс. квартир. По сравнению с началом года предложение упало на 14 %.
При этом квартиры продолжили дорожать: например, "однушки" в среднем с начала 2026 года прибавили в цене 16 %.
Больше всего квартир в аренду предлагали в этом году в марте - свыше 4 тыс. вариантов.
В среднем выставленная на сдачу квартира находит жильцов за девять дней, "однушки" уходят быстрее - примерно за неделю.