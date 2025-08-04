В социальном страховании для ИП и самозанятых - новации уже в августе

Соцстрахование по-новому. Изменения в профильное законодательство вступят в силу 18 августа. Они касаются самозанятых - плательщики налога на профессиональный доход смогут доплачивать взносы и формировать свой страховой стаж. Для индивидуальных предпринимателей размер взносов будет зависеть от фактических доходов. Кроме того, определен порядок начисления взносов в ФСЗН в случае, если выявлен факт выплаты зарплаты "в конвертах". Новации направлены на то, чтобы пресечь случаи недобросовестного поведения нанимателей.

Екатерина Лихачева, заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси: "Работодатель, который выплачивает заработную плату в конвертах, он взносы должен будет начислить и уплатить из всей суммы выплаченной заработной платы. Что это значит? Сегодня любой работодатель в соответствии с действующим законодательством уплачивает взносы и значительные зарплаты, но не выше пяти средних зарплат по республике. То есть у нас есть такое ограничение максимального размера взносов. Так вот, для вот этих выплат серых схем это ограничение не действует".