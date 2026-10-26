В Совете Республики обсудили реализацию договоренностей лидеров Монголии и Беларуси

Практическую реализацию стратегии, заданной лидерами во Дворце Независимости, обсудили уже на переговорах в Совете Республики. 26 октября там состоялась официальная встреча президента Монголии, председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко.

Как подчеркнула Наталья Кочанова, задача парламентариев - не только формировать качественную законодательную базу, но и брать на себя полную ответственность за воплощение в жизнь договоренностей на высшем уровне. На контроле у парламентариев уже сейчас находится проработка конкретных совместных инициатив: от создания сборочных производств и строительства молочно-товарных комплексов до углубления промышленной интеграции.

Встреча президента Монголии, председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы договорились о конкретных шагах по линии групп дружбы, по линии парламентов двух стран, договорились о предстоящих обменах визитами по межпарламентской линии, о подготовке и проведении мероприятий, которые будут приурочены к 35-летию с момента установления дипломатических отношений между нашими странами, которые мы будем отмечать в 2027 году. К слову сказать, Монголия была третьей страной, которая признала независимость Беларуси. И, конечно, мы это ценим. Наши узы дружбы уходят далеко за рамки обретения независимости нашего государства".

Кроме того, в ходе встречи председателем Совета Республики было озвучено приглашение председателю Великого государственного хурала, а также коллегам-парламентариям еще раз посетить Беларусь. Предложение было поддержано лидером Монголии. Так, в обозримой перспективе визит будет реализован.