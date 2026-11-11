В стабфонды Беларуси заложены более 90 % запасов овощей и фруктов

Более 90 % запасов овощей и фруктов заложены в стабфонды Беларуси. В 2026 году перечень овощей дополнен средне- и длинноплодными огурцами и классическими томатами из теплиц.

Формирование запасов овощей и фруктов

Бережный сбор, ручная сортировка и особый климат-контроль. Стабилизационные фонды страны наполняют свежим урожаем. К примеру, в хозяйстве под Минском работа длится весь период сбора урожая. Овощи и фрукты отправляются на конвейер сортировки, где они отбираются, загружаются в контейнеры и складируются в холодильные камеры.

"Начало сезона у нас начинается с подготовки хранилищ, т. е. мы их полностью белим, обрабатываем. Ремонтируется холодильное оборудование, дозаправляется в зависимости от культуры, - рассказал Игорь Гритченко, начальник цеха хранения продукции УП "Агрокомбинат "Ждановичи". - Яблоки, например, уже при сборе отсортировываются: стандартная часть и нестандартная - она пойдет на промпереработку. У нас на территории есть линия по производству соков прямого отжима".

Объемы хранилищ рассчитывают еще весной. Комитеты формируют план: сколько и каких культур нужно вырастить для госзаказа. Для каждого предприятия - свой план заготовки: с учетом площадей и урожайности. Так аграрии заранее знают, какую часть урожая отправить в резерв страны, а что оставить на собственные нужды.

Для каждой культуры - своя температура. Климат-контроль и вентиляция поддерживают оптимальный воздухообмен, который предотвращает образование конденсата и развитие гнили. А также сохраняет плод свежим, плотным и вкусным на протяжении всего межсезонья.

На плодоовощную продукцию в рамках госзаказа установлены предельные максимальные розничные цены.

Огурцы будут стоить около 9 руб. за кг, томаты - около 10 руб. Капуста и лук будут стоить чуть выше 1,5 руб., свекла, картофель и морковь - чуть выше 1 руб. за кг. А свежие яблоки - около 4,5 руб. за кг.

Всего на период межсезонья стране требуется свыше 165 тыс. т овощей и фруктов. Этого запаса гарантированно хватит, чтобы полностью закрыть запросы внутреннего рынка до следующего урожая.