В Таиланде введут туристический сбор для иностранцев

Таиланд планирует ввести туристический сбор. Это нововведение коснется и белорусских туристов.

Мера заработает в I квартале 2027 года. Сбор составит 13,5 долларов.

На первом этапе его введут для туристов, которые прибывают в страну самолетами. Власти Таиланда подсчитали, что система будет приносить в бюджет ежегодно около 240 млн долларов.

Средства намерены направить на медицинское страхование путешественников, развитие и модернизацию туристической инфраструктуры.