В Толочинском районе приступили к уборке картофеля - какие современные подходы используют аграрии

Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси стартовала уборка картофеля. На севере страны техника вышла на поля Толочинского района. Уже много лет он держит марку картофельного края.

Расскажем, на какие сорта делают ставку и сколько соберут клубней.

Уборка картофеля

В Толочинском районе только приступили к уборке картофеля. Массово техника в поля выйдет на следующей неделе. На площади более тысячи гектаров выращивают 7 сортов. Отобрали те, которые радуют урожайностью, товарным видом и вкусовыми качествами.

В августе 20 лет, как механизатор Владимир Ершов работает в команде Толочинского консервного завода. Говорит, что время пролетело незаметно. Каждый сезон - новые задачи и новые рекорды. Во время этой уборочной намолотил тысячу тонн зерна и перешел работать на картофельные поля.

Владимир Ершов

Владимир Ершов, механизатор Толочинского консервного завода:

"Неплохой урожай. Привык работать на технике, нравится. "Беларус 3522" - хороший трактор".

К уборке подоспели 2 сорта. "Юлия"- идеален для поставки в торговые сети. А "Инноватор" идет на линию переработки. К картофелю в Толочинском районе подход особый, культуру здесь выращивают много лет. Опираясь на опыт, аграрии постоянно учатся новому, говорит главный агроном завода Татьяна Капранова. Ведь современное сельское хозяйство - это прежде всего про технологии.

Татьяна Капранова

Татьяна Капранова, главный агроном Толочинского консервного завода:

"Урожай в этом году сформировался неплохой. Все, что можно было сделать, мы сделали: защитили от болезней, вредителей, сорняков. Продовольственный картофель у нас в основном - белорусские сорта. Это "юлия", это "скарб".

Современные подходы для сохранности урожая

Постоянный контроль влажности, температуры. Датчики способны моментально реагировать на любые изменения в картофелехранилище, куда и доставляют урожай с полей. Обязательный этап - сортировка.

Дойти до покупателя должны только качественные, товарного вида клубни. За это уже много лет отвечает начальник картофелехранилища Дмитрий Таутов. Скоро начнется закладка на длительное хранение. В распоряжении и новая площадка. Боксы заполнят картофелем, который пойдет в переработку.

Дмитрий Таутов

Дмитрий Таутов, начальник подразделения "Картофелехранилище" Толочинского консервного завода:

"Идет вентилирование продукции с регулированием частоты. Это экономия электроэнергии, экономия материальных ресурсов".

Картофель ждут на линии переработки

Крупный - для соломки, чуть помельче идеален для долек. На линии быстрого замораживания - урожай 2026 года. Упаковки по 2,5 кг - для ресторанов быстрого питания. По 750 г - для магазинов. Полуфабрикат востребован. Выращиваем и перерабатываем свое, белорусское.

Яна Сазанович, мастер цеха быстрого замораживания Толочинского консервного завода:

"Пропускная мощность линии в сутки - около 20 т готовой продукции. Залог качественного продукта - контроль параметров работы машин на разных этапах производства: от мойки и очистки до замораживания и упаковывания готовой продукции".

Яна Сазанович

Основной объем работы по уборке картофеля в северном регионе впереди. Самая активная пора - сентябрь. Каждый сезон аграрии сдают важный экзамен, результатом которого должен стать достойный выбор в магазинах белорусского картофеля.