В Уфе обсудили специальный экономический режим Союзного государства

Краткий пересказ от ИИ

До конца 2026 года с визитом в Беларусь планирует приехать глава Башкортостана, а в мае 2027-го белорусы презентуют в Уфе ярмарку своих товаров. Также этот российский регион планирует укреплять с нашей страной межпарламентское сотрудничество. Об этом было заявлено 27 октябяря на встрече в Государственном собрании с делегацией Беларуси.

Глава Национального банка Беларуси Роман Головченко находится с рабочим визитом в столице Башкортостана. Во время встречи белорусской делегации с руководством Государственного собрания Башкортостана говорили о законодательстве, о том, что важно сделать парламентариям, чтобы активизировать отношения и, возможно, снять какие-то барьеры для комфортной работы бизнеса и предприятий, готовых создавать совместные проекты. В частности, Башкортостан выступает инициатором создания специального экономического режима Союзного государства.

Андрей Назаров, председатель Государственного собрания Башкортостана (Россия): "Этот проект федерального закона о специальном экономическом режиме Союзного государства мы стараемся довести до логического завершения, чтобы это позволило нам еще больше укрепить партнерство Беларуси не только с Башкортостаном, но и с другими регионами России, хотя мы предлагаем Башкортостан как пилотный регион для того, чтобы этот закон показал свою эффективность. Как председатель Государственного собрания - Королтая Республики Башкортостан я вижу одним из ключевых аспектов моей работы межпарламентское сотрудничество между нашими республиками. И надо отметить, что определенные шаги уже сделаны. Еще в 2023 году было подписано соглашение с Гомельским областным советом депутатов. Также на основании этого соглашения запланирован ряд взаимных визитов".

Взаимоотношения Беларуси и Башкортостана всегда отличало живое общение на всех уровнях: и между предприятиями, и между госорганами. Безусловно, диалог дает возможность снять самые острые вопросы. Например, у нас единство мнений не только по экономической тематике, но и по культурной. 27 октября в Башкортостане пройдет концерт-реквием "Каждый третий".

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси: "Это знаковое мероприятие для наших народов, не только для Беларуси, но и для России. "Каждый третий" - это наш национальный проект, концерт-реквием о героях и жертвах Великой Отечественной войны. Этот проект по решению глав наших государств проходит в крупнейших городах Российской Федерации, прочно объединяя наши народы совместной исторической памятью".

Также все зрители концерта-реквиема "Каждый третий" смогут ознакомиться и с выставкой "Судьбы, сложенные в треугольник". Экспозиция дает возможность глубоко погрузиться в личные истории тех, кто погиб на фронте, и тех, кто прошел войну и вернулся домой. На ней представлены личные письма военного периода, почтовые карточки и открытки, отправленные с передовой своим родным, а также архивные фотоснимки тех лет.