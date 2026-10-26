В Уфе презентовали белорусский туристический автобус и обсудили развитие совместных проектов

Краткий пересказ от ИИ

Беларусь и Башкортостан планируют создать Торговый дом и заняться биржевой торговлей. Об этом 26 октября говорили в Уфе. Там прошло заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству.

Основные деловые переговоры, которые были запланированы на сегодняшний день, уже завершены. Говорили о том, что нужно увеличивать взаимный товарооборот. Он немного просел по сравнению, например, с 2025 годом. И, безусловно, есть интерес у двух сторон наращивать эту копилку.

И есть те проекты, в которых заинтересованы и Беларусь, и Башкортостан.

Беларусь презентовала в Уфе туристический автобус

26 октября в Уфе состоялась презентация нового проекта по обновлению трамваев, который, возможно, заработает уже в ближайшее время, а также белорусы показали новый туристический автобус.



Башкортостан был заинтересован в том, чтобы появилась такая машина. И вот первая модель приехала в столицу региона. Она уже прошла все испытания, планируется, что в 2027 году начнется ее серийное производство.

Беларуси нужны хорошие заказы. Партнеры обещали рассмотреть это предложение. Об этом, кстати, говорил глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече с главой Нацбанка Романом Головченко.

Радий Хабиров, глава Башкортостана: "Мы намерены внимательно изучить представленный вами новый международный автобус. Мы о нем много говорили уже года два назад и с большим удовольствием сегодня посмотрели. Это образец, который уже находится в серии. Поэтому после испытаний, после анализа ходовых качеств, всех эксплуатационных качеств мы хотели бы рассмотреть такую возможность".

Роман Головченко, председатель правления Нацбанка Беларуси: "Могу заверить вас, что Республика Беларусь готова закрыть всю линейку дорожной и коммунальной техники. Понятно, что чистоту в городе очень непросто поддерживать. Тем более что уровень урбанизации растет, техника белорусская уже эксплуатируется, имеет, насколько мы знаем, высокие отзывы. И мы рады тому, что многие крупные российские мегаполисы (такие как Москва, Санкт-Петербург) преимущественно все укомплектованы именно белорусской техникой, которая специально кастомизирована для работы в стесненных городских условиях".

Новая техника для городов

Флагманский совместный проект - это сборка троллейбусов с автономным ходом. Он организован Минским автомобильным заводом и Уфимским трамвайно-троллейбусным. Уже выпускается много машин, и отмечается существенный прогресс. Если в 2025 году собрали 19 машин, то за 7 месяцев нынешнего года 65. Спрос на эту технику есть и на рынке Башкортостана, а также в других российских регионах, потому что марку "Горожанин" (троллейбусы выпускаются под этой маркой) знают во многих российских регионах. И есть новые заказы.

Денис Рассадников, гендиректор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода: "В этом году контрактация не такая большая в силу разных экономических причин, но также контрактация на Екатеринбург, на Чебоксары. Сейчас готовится первый большой контракт для города Донецка. То есть мы работаем планово. Планируются новые модели совместно с Минским автозаводом планируются. Мы очень рады совместному сотрудничеству и взаимному обогащению технологий".

Новые туристические маршруты

Также в понедельник много говорили о туризме, его развитии и появлении новых маршрутов в двухстороннем направлении.

Между Беларусью и Башкортостаном есть прямой авиарейс, который заполнен более чем на 90%. В активном спросе у жителей Башкортостана программа "Активное долголетие". Жители региона приезжают в белорусские санатории, посещают туристические места. Но важно, чтобы и белорусы приезжали в Башкортостан и открывали эту республику для себя. Здесь есть много интересных локаций, которые стоит посетить. В ближайшее время будет сформирован пакет новых предложений от белорусских туроператоров, а также ведомств, которые курируют эту сферу.