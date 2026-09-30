В Узбекистане подписана Хивинская декларация и пакет соглашений на 140 млн долларов

Краткий пересказ от ИИ

Новый курс на сближение берут и Минск и Ташкент, а древняя Хива становится отправной точкой для мощного экономического рывка. В Узбекистане в эти дни проходит IV Межпарламентский форум обеих стран. Приветствие его участникам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко, особо подчеркнув, что наше стратегическое партнерство вышло на уровень подлинного союзничества, где главным ориентиром остаются конкретные проекты и взаимное доверие.

Главный же итог сегодняшнего дня это подписание знаковой Хивинской декларации. Документ фактически перезапускает дорожную карту сотрудничества: от масштабной промышленной кооперации и создания совместных производств до глубоких культурных связей. Речь идет о контрактах на сотни миллионов долларов и выходе на абсолютно новые союзные рынки.

Из центра исторического Шелкового пути - древней Хивы, которая стала площадкой для большого межпарламентского и бизнес-форумов, наша делегация возвращается с весомым пакетом коммерческих контрактов.

Страны активно продвигаются в наращивании товарооборота, стремясь с планке, поставленной лидерами двух стран, в 2 млрд долларов. За полугодие он уже показывает рост 34 %.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Векторы нашего сотрудничества определены главами наших государств. Визит Александра Григорьевича Лукашенко в 2024 году сюда, в Узбекистан, визит Шавката Миромоновича Мерзиеева в 2026 году к нам в Беларусь определили наше стратегическое сотрудничество, поэтому, конечно, перед нами стоит задача, чтобы те соглашения, которые были достигнуты, чтобы они были реализованы и реализованы эффективно. За эти 2 дня у нас подписано соглашение более чем на 140 млн долларов (это 420 млн белорусских рублей), 59 прямых контрактов между предприятиями и организациями на создание совместных производств, на поставку товаров, на реализацию тех услуг, которые мы оказываем друг другу в сфере туризма, здравоохранения, оказания медицинской помощи. 550 соглашений подписано по взаимодействию наших учебных заведений. Это говорит о том, что, конечно, у нас огромные перспективы и большое будущее у нашего сотрудничества".

Парламентская дипломатия для развития экономики

В рамках бизнес-форума представлены проекты и инициативы, которые реализуются министерствами, ведомствами, отраслевыми объединениями Узбекистана и Беларуси, а также женщинами-предпринимателями двух стран.

Елена Прохорова, председатель объединенной организации предпринимателей Белорусского союза женщин:

"Локализация в Узбекистане очень важна, потому что мы имеем возможность выйти в том числе на европейские рынки, и те, которые для нас являются санкционными. Поэтому многие бизнесы рассматривают Узбекистан с точки зрения возможностей для реализации своих бизнес-проектов и масштабирования на Запад".

За время форума, общаясь на секциях и выставках, участники обсудили перспективы сотрудничества в электронной промышленности, роботизации, легкой и деревообрабатывающей отраслей, а также механизмы экспортного финансирования двусторонних проектов. Особый акцент на эффективном использовании трудовых ресурсов, формировании устойчивых производственных цепочек.

Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:

"Стратегическое партнерство, наверное, больше сделало акцент на необходимости развития взаимодействия регионов. То, что от меморандумов и соглашений появляются дорожные карты с конкретными пунктами сотрудничества, то, что появляются коммерческие контракты, причем неоднократные, а продленные по времени действий, это говорит о том, что действительно мы очень-очень активно развиваемся".

Лучшая национальная продукция представлена на выставке

Более 100 предприятий Беларуси и Узбекистана представили свою лучшую продукцию на национальной выставке. Площадь в 500 кв. м стала своеобразным экспортным портфолио двух стран. Здесь и успешные проекты женского бизнеса, IT-разработки и инновационные решения, достижения в области медицины.

Татьяна Лугина, гендиректор ОАО "Камволь":

"Подписан контракт на поставку узбекской шерсти для того, чтобы мы логистически как бы мотивируем и, может быть, иногда побуждаем наших партнеров из Узбекистана продлить эту цепочку до конечного продукта. Мы предлагаем им в такой связке работать, когда мы как белорусы, имеющие мощности производственные по переработке шерсти, с этим продуктом можно выходить на их рынок ведомственных заказов".

Ольга Солдатенко, заместитель гендиректора ОАО "Интеграл":

"Удалось подписать несколько соглашений прямого сотрудничества, а также меморандумы для дополнительной проработки. Поэтому, я думаю, будет востребованы наши медицинские изделия на этом большом и многочисленном рынке".

Юрий Предко, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт":

"Узбекистан тоже развивает потребительскую электронику. У нас есть общие точки соприкосновения, есть определенные интересы, учитывая, что мы на одном рынке, в том числе для них и российский рынок интересен, и белорусский, а для нас узбекский. То есть мы могли бы здесь найти синергию в сотрудничестве между большими компаниями".

Хивинская декларация

Хивинская декларация станет дополнительным импульсом к развитию сотрудничества. В ней парламентарии Беларуси и Узбекистана намерены укреплять межпарламентский диалог и содействовать устранению всех барьеров для реализации совместных инициатив.