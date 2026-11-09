В "Великом камне" открыт мультимодальный терминал Greatport

В индустриальном парке "Великий камень" открылся мультимодальный железнодорожный терминал Greatport.

Проект реализуется резидентом парка и располагает необходимой инфраструктурой для формирования, отправления и приема полносоставных поездов. Его мощность - 180 тыс. контейнеров.

Сразу от терминала отправились два поезда - фирменные "Колосок" и "Василек". Грузы со льном, молочной продукцией и целлюлозой поехали в Сиань - крупнейший грузовой порт Китая.