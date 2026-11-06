В "Великом камне" открыт мультимодальный железнодорожный терминал

Краткий пересказ от ИИ

"Великий камень" подхватывает эстафету подарков к 7 Ноября. Накануне Дня Октябрьской революции здесь открылся мультимодальный железнодорожный терминал.

Локация удобная - рядом Национальный аэропорт и международные автомагистрали. Все это ускорит работу с грузами. Первые поезда уже отправились.

6 ноября в 6:00 из Китая выехали три поезда. А три шестерки для партнеров из Поднебесной - это безусловный залог будущего успеха. Наличие такого терминала - это уже своеобразное достижение. Здесь есть четыре ж/д участка, которые, как говорят профессионалы, позволят обслужить 71 условный вагон.

Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков отметил, что открытие терминала увеличит железнодорожную логистическую мощность страны на треть, и добавил, что терминал позволит вернуться к досанкционным показателям железнодорожного транзита ЕС - Беларусь - Китай.

Становится очевидно, что самый краткий, удобный и (что важно) безопасный путь с запада на восток пролегает через Беларусь. Только вместе мы можем сделать наши страны сильнее экономически, благодаря тесному сотрудничеству и взаимодействию.

Кирилл Коротеев, первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка: "Это первая очередь, впереди продолжение строительства. Но уже сегодня этот терминал способен обработать 180 тыс. условных контейнеров в год. И, собственно, по инженерным решениям, это самый большой терминал в Республике Беларусь. Очень скоро здесь появятся и складские комплексы, и производство, поэтому этот терминал будет не только распределять грузы в целом по Республике Беларусь, но и привлекать дополнительные, в том числе с учетом компетенции наших акционеров".

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси: "Непосредственно для этого комплекса сконцентрированы многие компетенции. Это и таможня, это в перспективе ветеринарный, фитосанитарный контроль, банки, предприятия. Поэтому мы видим, что синергия этих организаций как раз даст быстрое оформление грузов. Мы надеемся, что грейтпорт станет не только ключевым объектом логистической системы Беларуси, но и крупнейшим сухим портом на пути из Китая в Европу. И это даст большое преимущество нашей стране".

И сразу после окончания церемонии отсюда в Поднебесную также отправился поезд с целлюлозой, льном и молочной продукцией - тем, чем гордится Беларусь и что любят в Китае.

В дальнейшем именно вокруг нового терминала будет формироваться вторая очередь строительства индустриального парка "Великий камень". Он станет еще больше, мощнее, будет развиваться на благо экономик Беларуси и Китая и, безусловно, приносить пользу всей сильной Евразии.