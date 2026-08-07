В Вороновском районе после ночной грозы повреждены тысячи гектаров посевов

Краткий пересказ от ИИ

Сильный грозовой фронт, который прошел по Вороновскому району, нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству. Повреждены тысячи гектаров посевов, пострадали производственные объекты.

Однако, несмотря на последствия стихии, аграрии не останавливают уборочную кампанию и продолжают работать в усиленном режиме.

Стихия нанесла урон посевам

"Посмотрите на землю, - показывает аграрий. - Процентов 70 зерна на земле. Колосья, зерно выбито... Площадь 150 га - центнеров 6-7 получим".

Сегодня на отдельных полях сельхозпредприятия "Гирки" зерно осыпалось с колосьев. После разрушительного грозового фронта часть урожая фактически потеряна. Несмотря на это, уборку продолжают, поля необходимо освободить под озимый сев.

Тадеуш Мушинский, директор КСУП "Гирки":

"На сегодняшний день у нас с учетом гибели убрано 80 % полей, однако частично поврежденные мы вынуждены убирать, чтобы освободить поля. Убрать солому - много соломы требуется на подстилку. У нас остается пшеница, часть зернобобовых культур, тритикале, рожь озимая. 110 га погибло, 150 осталось, поэтому уборки еще 20 % с учетом гибели".

Сбор уцелевшего урожая

По предварительным подсчетам, только растениеводству хозяйства стихия нанесла ущерб более чем на 6,5 млн рублей. Повреждены не только посевы зерновых, но и кукурузы, люпина, сахарной свеклы, рапса и картофеля. Ситуацию на каждом поле детально изучат, по-хозяйски (где-то с применением спецтехники или, наоборот, ручного труда) поля приведут в порядок и соберут уцелевший урожай.

Стихия изменила привычный ход уборочной кампании. В "Гирках" одновременно оценивают ущерб, нанесенный посевам, и продолжают жатву. Несмотря на поврежденные поля, аграрии не снижают темпы - сейчас важен каждый собранный колос.

Восстановление производственных объектов

Одновременно хозяйство устраняет последствия стихии на производственных объектах. От урагана пострадали молочно-товарные комплексы, зернохранилища и мехдворы. В первую очередь восстановили помещения, где хранится уже собранный урожай. Остальные сельхозобъекты ремонтируют поэтапно.

Александр Миндюль, ведущий инженер КСУП "Гирки":

"Очень много разрушений. Получили по линии МЧС 1570 листов шифера, и он потихоньку укладывается там, где был сорван. В первую очередь сделали зерносклады, потому что надо складывать урожай. Частично сделали мастерскую. Зерносклад разрушен полностью, он будет восстанавливаться в течение года, к следующему лету".

В соседних "Больтишках" главная задача сегодня - также не снижать темпы уборочной. После дождливых дней аграрии и техника работают на максимуме, как и зерносушильное хозяйство.

Виталий Ненартович, директор КСУП "Больтишки":

"Убираем тритикале, пшеница убрана, ячмень яровой, озимый, останется убрать рожь. На зерновых сейчас темпы увеличатся, рапсовое звено переоборудуется и пойдет помогать двум комбайнам убирать зерно. Подбираем такие куски, что и рапс, и зерно идут с приемлемой влажностью, сушилки быстро сушат, и все закладывается в склады".

Все силы и ресурсы мобилизованы. Несмотря на последствия стихии, аграрии рассчитывают сохранить большую часть урожая. Технологии и опыт позволят это сделать.

Уже убрано около 75 % зерновых. Хлеборобы скорость не сбавляют. Экипаж Виктора Миндюля и Леонида Ивашко первым в Вороновском районе намолотил 2 тыс. т зерна.

Старший комбайнер КСУП "Больтишки" Виктор Миндюль рассказал, что некоторые культуры подсушивали на поле, ждали, пока оно доходило до нужной кондиции, тогда убирали.

Пострадали лесные массивы Вороновского района

Последствия природной стихии Вороновский район продолжит устранять. Кроме сельхозугодий серьезно пострадали и лесные массивы - сплошные санитарные рубки предстоит провести более чем на 105 гектарах.