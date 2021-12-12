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В 2022 году в Минской области запланирована реализация нескольких инвестиционных проектов
Экономику центрального региона в следующем году усилят сразу несколько крупных инвестиционных проектов. В стадии модернизации завод по переработке старых автомобильных покрышек в Минском областном технопарке. Благодаря новым технологиям увеличится его производительность. В Копыльском районе строят крупнейшее в стране предприятие по производству мяса индейки. Это полтысячи новых рабочих мест. Новичок появится и в промышленности города Жодино, где российские инвесторы начали возводить завод холдинга "Волма" (это производство строительных материалов).
Российские инвестиции поступали в этом году в Минский, Смолевичский, Борисовский, Солигорский, Березинский районы и город Жодино. Уже в этом году корпорация "ВОЛМА БЕЛ" приступила к реализации нового инвестпроекта в городе Жодино по производству стройматериалов и смесей с общим объемом инвестиции более 25 миллионов рублей. При этом планируется создать 50 новых рабочих мест. Кроме того, отмечу, что на территории "Великого камня" с участием российского капитала организуется еще одно производство в фармацевтической сфере. С начала года экономику Минской области пополнили более 210 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Пятая часть из них поступает из России и стран СНГ.
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