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В 2023 году Беларусь нарастит поставки тракторов и лифтов в Московскую область

От промышленной кооперации до переработки отходов. В Красногорске обсудили программу по импортозамещению и совместные проекты Беларуси и Московской области. С уходом иностранных компаний российский регион заинтересован в поставках белорусской коммунальной техники. И в ближайшее время будет отгружено около 300 тракторов "Беларус". Также работает совместное предприятие по производству лифтов. В прошлом году в рамках замены в организациях здравоохранения, поликлиниках и больницах Московской области установлено более 85 грузовых и пассажирских лифтов совместного производства. В этом году планируют поставить еще 200.

Еще губернатор пригласил наши крупные предприятия подумать над созданием такого мультипромышленного хаба, где мы могли бы заниматься не только торговлей и сервисом на территории всей Московской области и, возможно, смежных регионов, но и возродить некие кооперационные компетенции. К примеру, на базе шасси МАЗа производить коммунальную, медицинскую, пожарную технику. Это новое предложение, мы сейчас изучаем потенциальные площадки и инфраструктуру. Возможно, уже в ближайшее время мы выйдем на некие договоренности и соглашения.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Московская область - один из главных торговых партнеров Беларуси среди российских регионов. В прошлом году товарооборот вырос на 25 % и составляет почти 9 миллиардов долларов.

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