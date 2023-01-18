В 2023 году Беларусь нарастит поставки тракторов и лифтов в Московскую область

Еще губернатор пригласил наши крупные предприятия подумать над созданием такого мультипромышленного хаба, где мы могли бы заниматься не только торговлей и сервисом на территории всей Московской области и, возможно, смежных регионов, но и возродить некие кооперационные компетенции. К примеру, на базе шасси МАЗа производить коммунальную, медицинскую, пожарную технику. Это новое предложение, мы сейчас изучаем потенциальные площадки и инфраструктуру. Возможно, уже в ближайшее время мы выйдем на некие договоренности и соглашения.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России