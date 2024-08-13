В 2024 году начнется серийный выпуск умного белорусского холодильника

Директор столичного предприятия Дмитрий Харитончик отметил, что на данный момент ведется работа по установке нового инверторного компрессора с повышенными характеристиками, что позволит холодильнику стать более энергоэффективным и менее шумным. Кроме того, на предприятии отрабатывается возможность производства посудомоечных машин и стирально-сушильных машин.