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В 2024 году начнется серийный выпуск умного белорусского холодильника

Серийный выпуск умного белорусского холодильника стартует в конце 2024 года.

Директор столичного предприятия Дмитрий Харитончик отметил, что на данный момент ведется работа по установке нового инверторного компрессора с повышенными характеристиками, что позволит холодильнику стать более энергоэффективным и менее шумным. Кроме того, на предприятии отрабатывается возможность производства посудомоечных машин и стирально-сушильных машин.

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