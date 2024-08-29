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В 2024 году объемы добычи торфа в Беларуси составят более 2 млн т
Торфодобыча в Беларуси - отрасль самодостаточная и самообеспеченная. При существующих объемах добычи и переработки запасов торфа в нашей стране хватит для использования в экономике на ближайшие 100 лет.
В этом году объемы добычи составят более 2 млн тонн торфа. Об этом заявил министр энергетики Алексей Кушнаренко, посещая завод торфяного машиностроения "Большевик". Предприятие - лидер на территории Беларуси по производству и поставке машин и оборудования, запасных частей для предприятий торфяной промышленности. Что касается в целом торфодобычи, то в первую очередь отечественные предприятия насыщают внутренний рынок. Поставляют брикеты, грунты, торф для компостирования. За последние 10 лет поставки увеличились в пять раз. Часть торфопродукции отгружается на котельные систем ЖКХ и энергетики, покупают продукцию коммунально-бытовые потребители. При этом важна и реализация на экспорт. Белорусский торф ждут в 18 странах дальнего и ближнего зарубежья. В том числе в государствах СНГ. Крупнейший контрагент - Россия. Особое внимание - налаживанию сотрудничества в торфяной сфере с компаниями Китая.
Являемся одними из мировых лидеров. На сегодня добыто 1 млн 600 тыс. тонн. Торф - наше национальное достояние. Мы исторически знаем, как с ним работать. Залежей, которые уже разведаны и пригодны для промышленной эксплуатации, у нас на период 100 лет. Я бы хотел заверить, что в белорусской энергосистеме есть все необходимое для того, чтобы обеспечить бесперебойное и безаварийное торфо- и газоснабжение потребителя.
За два месяца освоено порядка 15 млн российских рублей. У нас завтра грузится оборудование, и еще одна машина идет на следующей неделе. Санкции кому-то повредили, а нам - даже приподняли оборот. Увеличились поставки канадских запасных частей по завышенным ценам - и торфопереработчики Российской Федерации просто пришли к нам.
Интересен опыт выращивания шампиньонов на покровных грунтах на основе торфа. С 1 кв. м можно собирать 30 кг грибов. Импортозамещающий проект по производству специального грунта реализуется в Брестской области. Он позволит выпускать до 40 тыс. тонн материала в год и полностью отказаться от импорта.
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