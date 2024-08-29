В 2024 году объемы добычи торфа в Беларуси составят более 2 млн т

Являемся одними из мировых лидеров. На сегодня добыто 1 млн 600 тыс. тонн. Торф - наше национальное достояние. Мы исторически знаем, как с ним работать. Залежей, которые уже разведаны и пригодны для промышленной эксплуатации, у нас на период 100 лет. Я бы хотел заверить, что в белорусской энергосистеме есть все необходимое для того, чтобы обеспечить бесперебойное и безаварийное торфо- и газоснабжение потребителя.

Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси